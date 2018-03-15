Восточный Казахстан продолжает борьбу с паводками

Восемь домов рухнули. Десятки строений затопило. В пострадавшие от наводнения районы Восточного Казахстана направлены дополнительные силы спасателей. О борьбе со стихией рассказал корреспондент «МИР 24» Кыдыржан Мухатаев.

Меруерт Дутпаева с тремя детьми временно живет в городской школе. Ее дом во время наводнения был полностью разрушен — восстановлению не подлежит.

«Были бы у меня родители живы, здоровы, братья может быть я бы к ним пошла бы. А сейчас мне некуда идти. Я верю, надеюсь», — сказала жительница города Аягоз Меруерт Дутбаева.

Куда утекает вода?

Тайны московской канализации

Аким Восточно-Казахстанской области пообещал женщине трехкомнатную квартиру. Помочь власти стараются и всем остальным пострадавшим от стихии. Для этого уже выделили более $150 тысяч.

«Меня радует то, что работает фонд «Аягоз-Болашак». Люди приносят, я вчера сам видел, что люди приносят туда все, что могут. Сегодня, кстати, с утра я перечислил свой месячный оклад в этот фонд», — сказал аким Восточно-Казахстанской области Даниял Ахметов.

За сутки в городе Аягоз выпали две месячные нормы осадков. Спасатели эвакуировали более 70 человек. И откачали с улиц 15 тысяч кубометров воды. Работают круглые сутки.

«Для более точных прогнозов и выявления паводкопасных зон руководство ДЧС ВОК сегодня-завтра осуществляют у нас облет. В некоторых местах на реках районов во избежание заторов и зажоров также будут производиться сегодня-завтра взрывные работы», — сказала инспектор пресс-службы департамента по чрезвычайным ситуациям Восточно-Казахстанской области Анастасия Скляр.

В ближайшее время в Восточном Казахстане снова ожидаются паводки. Штормовое предупреждение синоптики объявили еще в трех регионах страны.

ПОЗНАЙ ДЗЕН С НАМИПОДПИШИСЬ НА НАС В TELEGRAM