Ещё
Восточный Казахстан продолжает борьбу с паводками
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Восточный Казахстан продолжает борьбу с паводками 

Мир24 15 марта 2018
Восемь домов рухнули. Десятки строений затопило. В пострадавшие от наводнения районы Восточного Казахстана направлены дополнительные силы спасателей. О борьбе со стихией рассказал корреспондент «МИР 24» Кыдыржан Мухатаев.
Меруерт Дутпаева с тремя детьми временно живет в городской школе. Ее дом во время наводнения был полностью разрушен — восстановлению не подлежит.
«Были бы у меня родители живы, здоровы, братья может быть я бы к ним пошла бы. А сейчас мне некуда идти. Я верю, надеюсь», — сказала жительница города Аягоз Меруерт Дутбаева.
Куда утекает вода?
Тайны московской канализации
Аким Восточно-Казахстанской области пообещал женщине трехкомнатную квартиру. Помочь власти стараются и всем остальным пострадавшим от стихии. Для этого уже выделили более $150 тысяч.
«Меня радует то, что работает фонд «Аягоз-Болашак». Люди приносят, я вчера сам видел, что люди приносят туда все, что могут. Сегодня, кстати, с утра я перечислил свой месячный оклад в этот фонд», — сказал аким Восточно-Казахстанской области Даниял Ахметов.
За сутки в городе Аягоз выпали две месячные нормы осадков. Спасатели эвакуировали более 70 человек. И откачали с улиц 15 тысяч кубометров воды. Работают круглые сутки.
«Для более точных прогнозов и выявления паводкопасных зон руководство ДЧС ВОК сегодня-завтра осуществляют у нас облет. В некоторых местах на реках районов во избежание заторов и зажоров также будут производиться сегодня-завтра взрывные работы», — сказала инспектор пресс-службы департамента по чрезвычайным ситуациям Восточно-Казахстанской области Анастасия Скляр.
В ближайшее время в Восточном Казахстане снова ожидаются паводки. Штормовое предупреждение синоптики объявили еще в трех регионах страны.
ПОЗНАЙ ДЗЕН С НАМИПОДПИШИСЬ НА НАС В TELEGRAM
Мир24: последние новости
Снежная буря отменила в США более трех тысяч авиарейсов Взрыв газа в Петербурге: спасатели эвакуировали более 20 жильцов Автобус со студентами упал в обрыв в Эфиопии: около 40 жертв
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Порошенко запускает новую операцию в Донбассе188
«Настоящая мясорубка»: россияне пострадали в Гудаури22
Случилось «что-то страшное»: ЧП на мариупольском заводе7
«Надо завязывать с политикой»: Собчак ответила Поклонской181
ЕС осудил строительство Крымского моста139
Видео
03:04
Британия призвала Россию «уйти и заткнуться»
В мире Армия
03:59
Весны не будет. Пришли феноменальные морозы
Погода Новости Москвы
00:53
Взбесившийся подъемник сбросил туристов
Происшествия
03:10
Семью Фриске лишают имущества
Шоу-бизнес
01:18
«Мужчину придавило между двумя подъемниками»
Происшествия
01:17
В Кремле порассуждали о явке на президентских выборах
Политика Выборы 2018
01:33
В Кремле ответили на обвинения в адрес Путина
Политика
01:52
Ветлицкая неожиданно набросилась на Джигарханяна
Шоу-бизнес
03:17
Полиция Грузии возбудила дело после трагедии в Гудаури
Происшествия
03:10
Рассказали про последний фильм Мордюковой
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение