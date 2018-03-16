Пожар на бывшем военном складе потушили в Петербурге

Пожарные Санкт‐Петербурга потушили возгорание на складе, ранее принадлежавшем воинской части. Пострадавших в результате инцидента нет, сообщила пресс‐служба Главного управления МЧС по Санкт‐Петербургу.

По данным спасателей, пожар произошел в здании по адресу: Калининский район, проспект Маршала Блюхера, дом 12 литер Ж. Данные о нем поступили от местных жителей в 19:05. Горела кровля на площади около 50 квадратных метров.

Пламя удалось погасить в 19:45. В тушении огня участвовали три единицы техники и 15 человек личного состава. Пострадавших нет, уточнили в пресс-службе

На немецком предприятии по утилизации боеприпасов в федеральной земле Бранденбург прогремел взрыв. Один человек пострадал, а один пропал без вести.