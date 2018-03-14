«Саратовские авиалинии» обвинили в низкой безопасности

Руководитель Ространснадзора Виктор Басаргин заявил, что контроль за безопасностью полетов в компании "Саратовские авиалинии" был снижен, передает РИА "Новости".
"В ходе проверки, мы видим, к сожалению, контроль за безопасностью полетов, за всеми системами в "Саратовских авиалиниях" слегка снижен", — сказал Басаргин.
Он отметил, что компания направляла недостаточно финансовых ресурсов на обеспечение безопасности полетов. Говоря о причинах крушения принадлежавшего компании Ан-148, Басаргин заявил, что "здесь есть и ошибки пилотирования, и вопросы, связанные с особенностями самого воздушного судна".
Ранее сообщалось, что "Саратовские авиалинии" возобновили эксплуатацию Ан-148.