«Саратовские авиалинии» обвинили в низкой безопасности

Ространснадзор рассказал о сниженном контроле безопасности в «Саратовских авиалиниях»

"В ходе проверки, мы видим, к сожалению, контроль за безопасностью полетов, за всеми системами в "Саратовских авиалиниях" слегка снижен", — сказал Басаргин.

Он отметил, что компания направляла недостаточно финансовых ресурсов на обеспечение безопасности полетов. Говоря о причинах крушения принадлежавшего компании Ан-148, Басаргин заявил, что "здесь есть и ошибки пилотирования, и вопросы, связанные с особенностями самого воздушного судна".

Ранее сообщалось, что "Саратовские авиалинии" возобновили эксплуатацию Ан-148.