Ещё
Возгорание произошло на территории автогипермаркета «Тракт» на 32 км МКАД
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Возгорание произошло на территории автогипермаркета «Тракт» на 32 км МКАД 

Агентство «Москва» 13 марта 2018
Возгорание контейнера произошло в Ленинском муниципальном районе Московской области на 32 км МКАД, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.
«В 15:13 поступило сообщение о возгорании в контейнере на 32 км МКАД. Привлекаемые силы и средства: четыре единицы техники, 13 человек. Дальнейшая информация уточняется», — рассказали в ведомстве.
Как сообщили Агентству городских новостей «Москва» в Центре управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС по столице, возгорание произошло на внешней стороне кольцевой автодороги. «Для тушения возгорания в Подмосковье привлекалась техника ГУ МЧС по Москве», — рассказали в ведомстве.
По информации источника Агентства «Москва» в экстренных службах, на территории автогипермаркета «Тракт» загорелся контейнер размером 6х25 м, предназначенный для хранения горюче-смазочных материалов.
Агентство «Москва»: последние новости
Мосгортранс: Погибшая в ДТП с автобусом на Киевском шоссе водитель выехала на встречную полосу Сотрудники МЧС ликвидировали пожар площадью 225 кв. м в частном доме в ТиНАО Два человека пострадали в результате столкновения «Москвича» с Volkswagen в Пушкинском районе
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Порошенко запускает новую операцию в Донбассе198
«Настоящая мясорубка»: россияне пострадали в Гудаури25
Случилось «что-то страшное»: ЧП на мариупольском заводе9
«Надо завязывать с политикой»: Собчак ответила Поклонской185
ЕС осудил строительство Крымского моста143
Видео
03:04
Британия призвала Россию «уйти и заткнуться»
В мире Армия
03:59
Весны не будет. Пришли феноменальные морозы
Погода Новости Москвы
00:53
Взбесившийся подъемник сбросил туристов
Происшествия
03:10
Семью Фриске лишают имущества
Шоу-бизнес
01:18
«Мужчину придавило между двумя подъемниками»
Происшествия
01:17
В Кремле порассуждали о явке на президентских выборах
Политика Выборы 2018
01:33
В Кремле ответили на обвинения в адрес Путина
Политика
01:52
Ветлицкая неожиданно набросилась на Джигарханяна
Шоу-бизнес
03:17
Полиция Грузии возбудила дело после трагедии в Гудаури
Происшествия
03:10
Рассказали про последний фильм Мордюковой
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение