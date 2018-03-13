Возгорание произошло на территории автогипермаркета «Тракт» на 32 км МКАД

Возгорание контейнера произошло в Ленинском муниципальном районе Московской области на 32 км МКАД, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

«В 15:13 поступило сообщение о возгорании в контейнере на 32 км МКАД. Привлекаемые силы и средства: четыре единицы техники, 13 человек. Дальнейшая информация уточняется», — рассказали в ведомстве.

Как сообщили Агентству городских новостей «Москва» в Центре управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС по столице, возгорание произошло на внешней стороне кольцевой автодороги. «Для тушения возгорания в Подмосковье привлекалась техника ГУ МЧС по Москве », — рассказали в ведомстве.

По информации источника Агентства «Москва» в экстренных службах, на территории автогипермаркета «Тракт» загорелся контейнер размером 6х25 м, предназначенный для хранения горюче-смазочных материалов.