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В Ливнах сгорел жилой дом
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В Ливнах сгорел жилой дом 

РИА 57 15 марта 2018
Фото: РИА 57
Возгорание в городе Ливны Орловской области произошло накануне, 14 марта, сообщает пресс-служба регионального МЧС.
Сообщение о возгорании жилого дома поступило на пульт дежурного ЦУКС в 09.5. На месте происшествия работали силы и средства Ливенского местного-пожарно-спасательного гарнизона.
Пожар был ликвидирован, пострадавших нет, сообщили в пресс-службе МЧС. Причины возгорания и материальный ущерб устанавливают специалисты. По факту пожара ведётся дознание.
Сообщение В Ливнах сгорел жилой дом появились сначала на РИА 57.
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