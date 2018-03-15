В Ливнах сгорел жилой дом

Сообщение о возгорании жилого дома поступило на пульт дежурного ЦУКС в 09.5. На месте происшествия работали силы и средства Ливенского местного-пожарно-спасательного гарнизона.

Пожар был ликвидирован, пострадавших нет, сообщили в пресс-службе МЧС. Причины возгорания и материальный ущерб устанавливают специалисты. По факту пожара ведётся дознание.