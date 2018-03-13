Самолет компании Tez Jet вернулся в Бишкек через час после вылета

Из-за плохих погодных условий самолет кыргызской авиакомпании Tez Jet вернулся в аэропорт Бишкека через час после вылета, передает телеканал «МИР 24».

Как рассказал представитель аэропорта Манас , лайнер вылетел в Баткен в 11:26 (08:26 мск), но в 12:32 (09:32 мск) приземлился в Бишкеке.

Время полета из Бишкека в Баткен, расположенный на юго-западе страны, составляет один час. Часть пассажиров после инцидента сдала билеты, другие перенесли время вылет на четверг. Остальные решили лететь в Баткен через город Ош.

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