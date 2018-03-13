Ещё
Самолет компании Tez Jet вернулся в Бишкек через час после вылета
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Самолет компании Tez Jet вернулся в Бишкек через час после вылета 

Мир24 13 марта 2018
Из-за плохих погодных условий самолет кыргызской авиакомпании Tez Jet вернулся в аэропорт Бишкека через час после вылета, передает телеканал «МИР 24».
Как рассказал представитель аэропорта Манас, лайнер вылетел в Баткен в 11:26 (08:26 мск), но в 12:32 (09:32 мск) приземлился в Бишкеке.
Время полета из Бишкека в Баткен, расположенный на юго-западе страны, составляет один час. Часть пассажиров после инцидента сдала билеты, другие перенесли время вылет на четверг. Остальные решили лететь в Баткен через город Ош.
Познай Дзен с намиПодпишись на нас в Telegram
Мир24: последние новости
Снежная буря отменила в США более трех тысяч авиарейсов Взрыв газа в Петербурге: спасатели эвакуировали более 20 жильцов Автобус со студентами упал в обрыв в Эфиопии: около 40 жертв
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Порошенко запускает новую операцию в Донбассе199
«Настоящая мясорубка»: россияне пострадали в Гудаури25
Случилось «что-то страшное»: ЧП на мариупольском заводе9
«Надо завязывать с политикой»: Собчак ответила Поклонской185
ЕС осудил строительство Крымского моста145
Видео
03:04
Британия призвала Россию «уйти и заткнуться»
В мире Армия
03:59
Весны не будет. Пришли феноменальные морозы
Погода Новости Москвы
00:53
Взбесившийся подъемник сбросил туристов
Происшествия
03:10
Семью Фриске лишают имущества
Шоу-бизнес
01:18
«Мужчину придавило между двумя подъемниками»
Происшествия
01:17
В Кремле порассуждали о явке на президентских выборах
Политика Выборы 2018
01:33
В Кремле ответили на обвинения в адрес Путина
Политика
01:52
Ветлицкая неожиданно набросилась на Джигарханяна
Шоу-бизнес
03:17
Полиция Грузии возбудила дело после трагедии в Гудаури
Происшествия
03:10
Рассказали про последний фильм Мордюковой
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение