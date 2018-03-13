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Обвал грунта произошел в МФК «Парк легенд» в Москве
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Обвал грунта произошел в МФК «Парк легенд» в Москве 

360tv.ru 13 марта 2018
Фото: 360tv.ru
На юге Москвы во вторник 13 марта произошел обвал грунта. Об этом сообщили в пресс‐службе Мосгосстройнадзора.
Чрезвычайное происшествие произошло в Даниловском районе столицы на Авиамоторной улице в ходе проведения строительных работ, когда рабочие прокладывали канализацию для жилого комплекса, который расположен на территории бывшего завода «ЗИЛ». По данному адресу находится строящийся многофункциональный комплекс «Парк легенд».
По предварительным данным, под завалами может находиться один из рабочих.
Как отметили в Мосгосстройнадзоре, на месте происшествия работают инспектора ведомства, которые пытаются установить причину случившегося. Также было добавлено, что пока неизвестно, есть ли на месте ЧП жертвы.
Пока неизвестно, есть ли жертвы. Наши инспекторы пытаются это выяснить
— сообщение ведомства.
Ранее, в  Санкт-Петербурге
произошел мощный взрыв
из-за  утечки газа.
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