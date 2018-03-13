Грузовой контейнер прибился к берегам австралийского острова

Жители острова Моретон, что находится в паре десятков километров к востоку от Австралии , в районе города Брисбен, обнаружили, что из моря к ним на берег вынесло металлический грузовой контейнер. Судя по толстой корке из ракообразных на корпусе, было понятно, что металлический короб плавал в океане не один день, сообщает АВС

Контейнер принадлежит крупнейшему мировому перевозчику Maersk, его двери перемотаны красно-белой киперной лентой. Впрочем, опасения были напрасаны —внутри он оказался пуст.

— Мы подтверждаем, что пустой контейнер, который вымылся на острове Моретон, принадлежит нам, — сказала представитель Maersk. — Наша компания очень ответственно относится к защите окружающей среды и обязуется забрать контейнер с острова. В ближайшее время за ним прибудет баржа.

В фирме уточнили, что всего у них числятся 17 миллионов контейнеров и их ежегодные потери крайне малы. Так, за 2016 год было утеряно всего 5 контейнеров, а за промежуток с 2000 года по 2016 год — 57 контейнеров.

О том, где и при каких обстоятельствах в море попал выловленный контейнер, в компании ответить не смогли.