Порывы до 20 м/с: в МЧС предупредили пермяков о сильном ветре и снегопаде

Спасатели предупреди о ветреной погоде в Пермском крае . По данным краевого ГУ МЧС, сильные порывы до 20 м/с ожидаются в ночь на 14 марта и днем в среду. Жителей предупредили об осторожности.

В середине недели ожидаются небольшой и умеренный снег, в отдельных районах — слабая метель. Ветер — юго-западный. Ночью будет всего до 6-11 м/с, а днем — порывы 15-20 м/с.

— Температура воздуха ночью будет от -10, -15 градусов, по северу местами до -7 градусов, по югу — до -20 градусов, днем -1…— 6 градуса, — рассказали в пресс-службе краевого ГУ МЧС

Пермяков вновь просят не подходить близко к линиям электропередач и держать подальше от рекламных щитов.

О том, какая погода будет на этой неделе, смотрите в нашей новости.