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Порывы до 20 м/с: в МЧС предупредили пермяков о сильном ветре и снегопаде
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Порывы до 20 м/с: в МЧС предупредили пермяков о сильном ветре и снегопаде 

59.ru 13 марта 2018
Фото: 59.ru
Спасатели предупреди о ветреной погоде в Пермском крае. По данным краевого ГУ МЧС, сильные порывы до 20 м/с ожидаются в ночь на 14 марта и днем в среду. Жителей предупредили об осторожности.
В середине недели ожидаются небольшой и умеренный снег, в отдельных районах — слабая метель. Ветер — юго-западный. Ночью будет всего до 6-11 м/с, а днем — порывы 15-20 м/с.
— Температура воздуха ночью будет от -10, -15 градусов, по северу местами до -7 градусов, по югу — до -20 градусов, днем -1…— 6 градуса, — рассказали в пресс-службе краевого ГУ МЧС.
Пермяков вновь просят не подходить близко к линиям электропередач и держать подальше от рекламных щитов.
О том, какая погода будет на этой неделе, смотрите в нашей новости.
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