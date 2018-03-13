Разлившаяся река подтопила хорватский город Костайница

После того, как начал таять снег, поднялся уровень воды в реке Уна. В итоге затопило улицы и подвалы домов. Кроме того, есть угроза схода оползней. Власти объявили чрезвычайное положение. Остановить паводок пытаются местные жители. Перед дворовыми территориями они выстраивают баррикады из мешков с песком.

«Ситуация в настоящее время находится под контролем. Вода уже подбирается к домам, но пока не проникла внутрь. Мы ожидаем, что ее уровень поднимется еще на 20 сантиметров. Поэтому мы посещаем людей, оцениваем ситуацию, чтобы вовремя помочь», — рассказала глава « Красного Креста » Мая Бом.

Прогноз специалистов неутешительный. По их словам, большая вода придет и в другие регионы страны. Из берегов может выйти река Купа. На контроле ситуацию держат инженеры и военные. В любой момент они готовы начать строить барьеры.

Напомним, что Хорватия боролась с мощным наводнением и минувшей осенью. Так, в сентябре справиться с последствиями разгула стихии жителям центра страны помогали военные. Так, в городе Огулин выпало до 100 литров осадков на квадратный метр. В результате частично были подтоплены улицы, жилые дома и офисы, временно отключалось электроснабжение.

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