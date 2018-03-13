Ещё
Разлившаяся река подтопила хорватский город Костайница
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Разлившаяся река подтопила хорватский город Костайница 

Мир24 13 марта 2018
Потепление в Хорватии привело к наводнению. Больше всего пострадал город Костайница, сообщает телеканал «МИР 24».
После того, как начал таять снег, поднялся уровень воды в реке Уна. В итоге затопило улицы и подвалы домов. Кроме того, есть угроза схода оползней. Власти объявили чрезвычайное положение. Остановить паводок пытаются местные жители. Перед дворовыми территориями они выстраивают баррикады из мешков с песком.
«Ситуация в настоящее время находится под контролем. Вода уже подбирается к домам, но пока не проникла внутрь. Мы ожидаем, что ее уровень поднимется еще на 20 сантиметров. Поэтому мы посещаем людей, оцениваем ситуацию, чтобы вовремя помочь», — рассказала глава «Красного Креста» Мая Бом.
Прогноз специалистов неутешительный. По их словам, большая вода придет и в другие регионы страны. Из берегов может выйти река Купа. На контроле ситуацию держат инженеры и военные. В любой момент они готовы начать строить барьеры.
Напомним, что Хорватия боролась с мощным наводнением и минувшей осенью. Так, в сентябре справиться с последствиями разгула стихии жителям центра страны помогали военные. Так, в городе Огулин выпало до 100 литров осадков на квадратный метр. В результате частично были подтоплены улицы, жилые дома и офисы, временно отключалось электроснабжение.
ПОЗНАЙ ДЗЕН С НАМИПОДПИШИСЬ НА НАС В TELEGRAM
Мир24: последние новости
Снежная буря отменила в США более трех тысяч авиарейсов Взрыв газа в Петербурге: спасатели эвакуировали более 20 жильцов Автобус со студентами упал в обрыв в Эфиопии: около 40 жертв
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Порошенко запускает новую операцию в Донбассе199
«Настоящая мясорубка»: россияне пострадали в Гудаури26
Случилось «что-то страшное»: ЧП на мариупольском заводе9
«Надо завязывать с политикой»: Собчак ответила Поклонской185
ЕС осудил строительство Крымского моста145
Видео
03:04
Британия призвала Россию «уйти и заткнуться»
В мире Армия
03:59
Весны не будет. Пришли феноменальные морозы
Погода Новости Москвы
00:53
Взбесившийся подъемник сбросил туристов
Происшествия
03:10
Семью Фриске лишают имущества
Шоу-бизнес
01:18
«Мужчину придавило между двумя подъемниками»
Происшествия
01:17
В Кремле порассуждали о явке на президентских выборах
Политика Выборы 2018
01:33
В Кремле ответили на обвинения в адрес Путина
Политика
01:52
Ветлицкая неожиданно набросилась на Джигарханяна
Шоу-бизнес
03:17
Полиция Грузии возбудила дело после трагедии в Гудаури
Происшествия
03:10
Рассказали про последний фильм Мордюковой
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение