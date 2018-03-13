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С. Собянин подписал распоряжение о единовременных выплатах пострадавшим от воздействия радиации
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С. Собянин подписал распоряжение о единовременных выплатах пострадавшим от воздействия радиации 

Агентство «Москва» 13 марта 2018
Фото: MosDay.ru
Мэр Москвы Сергей Собянин подписал распоряжение об оказании единовременной материальной помощи гражданам, пострадавшим вследствие радиационных воздействий. Соответствующий документ размещен на официальном сайте мэра столицы.
«Произвести выплату единовременной материальной помощи следующим категориям лиц из числа пенсионеров или инвалидов, имеющих место жительства в Москве», — говорится в распоряжении.
Согласно документу, единовременные выплаты в размере 10 тыс. руб. будут предоставлены гражданам, которые стали инвалидами в результате катастрофы на Чернобыльской АЭС; а также гражданам, которые стали инвалидами в результате аварии на производственном объединении «Маяк»; при исполнении военной службы и других обстоятельствах, связанных с опасным радиационным воздействием.
Выплаты в размере 5 тыс. руб. получат граждане, эвакуированные из зоны отчуждения, переселенные из зоны отселения или выехавшие добровольно из указанных зон вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС. Денежные средства будут предоставлены членам семей, потерявшим кормильца из числа инвалидов вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, погибших в результате аварии или умерших от лучевой болезни или других заболеваний, возникших в связи с катастрофой.
Кроме того, выплаты в размере 3 тыс. руб. получат граждане, которые добровольно выехали из населенных пунктов, подвергшихся радиоактивному загрязнению вследствие аварии на ПО «Маяк»; проживавшим в 1949-1956 гг. в населенных пунктах, подверженных радиоактивному загрязнению. Также выплаты получат лица, добровольно покинувшие зоны проживания с правом на отселение вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС.
Ранее сообщалось, что власти Москвы приняли решение о денежных выплатах ветеранам Великой Отечественной войны ко Дню Победы и участникам ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС. Предполагается, что ожидаемая численность получателей выплат среди чернобыльцев и участников ликвидации аварий на АЭС, других радиационных катастроф составит 15,8 тыс. человек.
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