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Собянин подписал распоряжение о выплате материальной помощи чернобыльцам
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Собянин подписал распоряжение о выплате материальной помощи чернобыльцам 

Москва24 13 марта 2018
Фото: Москва24
Столичные власти приняли распоряжение оказать единовременную материальную помощь гражданам, пострадавшим вследствие радиационных воздействий. Соответствующее распоряжение было принято в ходе заседания президиума правительства Москвы.
Традиционные выплаты приручены к 26 апреля — Дню памяти участников ликвидации последствий радиационных аварий и катастроф и памяти жертв этих аварий и катастроф.
Размер единовременной выплаты составит от 3 до 10 тысяч рублей в зависимости от категории получателей. Всего матпомощь поучат 15,8 тысячи москвичей — участников ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС.
Большую часть этого списка (12 551 человек) составляют инвалиды и участники ликвидации последствий радиационных катастроф. Еще 2 251 человек — это граждане, эвакуированные из зоны отчуждения, а также члены семей умерших инвалидов и ликвидаторов. 997 человек — граждане, ранее проживавшие в населенных пунктах, подвергшихся радиоактивному загрязнению.
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