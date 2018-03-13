Собянин подписал распоряжение о выплате материальной помощи чернобыльцам

Столичные власти приняли распоряжение оказать единовременную материальную помощь гражданам, пострадавшим вследствие радиационных воздействий. Соответствующее распоряжение было принято в ходе заседания президиума правительства Москвы.

Традиционные выплаты приручены к 26 апреля — Дню памяти участников ликвидации последствий радиационных аварий и катастроф и памяти жертв этих аварий и катастроф.

Размер единовременной выплаты составит от 3 до 10 тысяч рублей в зависимости от категории получателей. Всего матпомощь поучат 15,8 тысячи москвичей — участников ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС.

Большую часть этого списка (12 551 человек) составляют инвалиды и участники ликвидации последствий радиационных катастроф. Еще 2 251 человек — это граждане, эвакуированные из зоны отчуждения, а также члены семей умерших инвалидов и ликвидаторов. 997 человек — граждане, ранее проживавшие в населенных пунктах, подвергшихся радиоактивному загрязнению.