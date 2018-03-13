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В Тюменской области предупреждают о повторении аномального наводнения
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В Тюменской области предупреждают о повторении аномального наводнения 

Парламентская газета 13 марта 2018
Фото: Парламентская газета
В Тюменской области спасатели предупреждают жителей о возможном паводке, связанном с установлением теплой весенней погоды в уральском регионе. В пресс-службе Сибирского регионального центра МЧС России рассказали, как получить минимальный ущерб от природной стихии, пишет «URA.RU».
В ведомстве сказали, что скорое таяние снега и разлив малых рек может нанести вред инфраструктуре и имуществу граждан в населенных пунктах, а также их жизни и здоровью. МЧС рекомендует жителям заранее подготовиться к возможному наводнению: переместить продукты питания в места, недоступные воде, подготовить мешки с песком для перенаправления потоков воды, а также приподнять электрические приборы от пола, найти место, куда можно будет согнать скотину и разместить домашних питомцев в случае потопа. Нужно вывезти снег со двора, очистить сточные канавы и желоба. «Во дворе необходимо закрепить все предметы, которые могут уплыть», — предупредили в ведомстве.
Также нужно держать под рукой необходимые телефоны на случай опасности. В пресс-службе добавили, что, если ситуация угрожает жизни и здоровью человека, следует незамедлительно звонить в пожарно-спасательную службу МЧС России по номеру 101.
Два года подряд весной в Ишиме Тюменской области происходит аномальное наводнение. В 2017 году в городе объявляли режим ЧС, были затоплены сотни домов и эвакуированы более тысячи человек. После паводка 2016 года ситуацию взял под контроль президент РФ Владимир Путин.
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