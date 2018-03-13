В Тюменской области предупреждают о повторении аномального наводнения

Тюменской области спасатели предупреждают жителей о возможном паводке, связанном с установлением теплой весенней погоды в уральском регионе. В пресс-службе Сибирского регионального центра МЧС России рассказали, как получить минимальный ущерб от природной стихии, пишет «URA.RU».

В ведомстве сказали, что скорое таяние снега и разлив малых рек может нанести вред инфраструктуре и имуществу граждан в населенных пунктах, а также их жизни и здоровью. МЧС рекомендует жителям заранее подготовиться к возможному наводнению: переместить продукты питания в места, недоступные воде, подготовить мешки с песком для перенаправления потоков воды, а также приподнять электрические приборы от пола, найти место, куда можно будет согнать скотину и разместить домашних питомцев в случае потопа. Нужно вывезти снег со двора, очистить сточные канавы и желоба. «Во дворе необходимо закрепить все предметы, которые могут уплыть», — предупредили в ведомстве.

Также нужно держать под рукой необходимые телефоны на случай опасности. В пресс-службе добавили, что, если ситуация угрожает жизни и здоровью человека, следует незамедлительно звонить в пожарно-спасательную службу МЧС России по номеру 101.