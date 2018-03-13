9 пожаров произошли в Нижегородской области 12 марта

Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

В огне пострадали 3 дома, 7 строений, квартира и автомобиль.

Среди причин пожаров — неисправность печей, неосторожность при курении.