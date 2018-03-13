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9 пожаров произошли в Нижегородской области 12 марта
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9 пожаров произошли в Нижегородской области 12 марта 

Newsroom24 13 марта 2018
Фото: Newsroom24
Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.
В огне пострадали 3 дома, 7 строений, квартира и автомобиль.
Среди причин пожаров — неисправность печей, неосторожность при курении.
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