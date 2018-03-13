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В Красноярском крае непогашенная сигарета стала причиной двух пожаров
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В Красноярском крае непогашенная сигарета стала причиной двух пожаров 

АиФ Красноярск 13 марта 2018
Фото: АиФ Красноярск
За минувшие сутки в Красноярском крае произошло два пожара, причиной которых стала непогашенная сигарета.
По данным регионального МЧС, первый пожар произошел в Ленинском районе краевого центра в пятиэтажном доме. Поздним утром из-за неосторожности при курении загорелась квартира на первом этаже. В итоге одного человека пожарным пришлось выводить в специальной маске по задымленной лестнице. Еще одно возгорание в этот же день произошло в Канске. Там владелец частного дома выкинул непотушенный окурок возле деревянного строения. Начавшийся пожар частично повредил стену дома, но его удалось вовремя ликвидировать.
«Горение от непогашенной сигареты возникает достаточно легко, особенно если окурок попал, например, на бумагу, постельные принадлежности или обивку дивана. Как правило, такой пожар начинается незаметно, а выделяющийся при тлении дым может стать причиной гибели людей», — напоминают специалисты испытательной пожарной лаборатории МЧС.
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