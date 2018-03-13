В орловской ГИБДД рассказали о местах расстановки камер

Пресс-служба Госавтоинспекции по Орловской области опубликовала расстановку камер фотофиксации на региональных трассах на сегодня, 13 марта.

Приборы фотофиксации «КРИС» установлены на следующих участках дорог:

— 322, 345, 346, 350, 372, 374, 398, 430 км автодороги М-2 «Крым»;

— 29,44, 62 км автодороги Орел-Тамбов;

— 8, 9, 31 км автодороги Орел-Брянск;

— на улицах Паровозной, Половецкой, Раздольной Орла;

— 3 км подъезда к г. Орлу от автодороги М-2 «Крым»;

— 16, 28 км автодороги Дросково-Колпны;

— на 12 км автодороги «Орел-Знаменское»,

— 202 км автодороги «Калуга-Орел».

Убедительная просьба к водителям соблюдать установленный скоростной режим, сообщили в ГИБДД по Орловской области.

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