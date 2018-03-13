Пресс-служба Госавтоинспекции по Орловской области опубликовала расстановку камер фотофиксации на региональных трассах на сегодня, 13 марта.
Приборы фотофиксации «КРИС» установлены на следующих участках дорог:
— 322, 345, 346, 350, 372, 374, 398, 430 км автодороги М-2 «Крым»;
— 29,44, 62 км автодороги Орел-Тамбов;
— 8, 9, 31 км автодороги Орел-Брянск;
— на улицах Паровозной, Половецкой, Раздольной Орла;
— 3 км подъезда к г. Орлу от автодороги М-2 «Крым»;
— 16, 28 км автодороги Дросково-Колпны;
— на 12 км автодороги «Орел-Знаменское»,
— 202 км автодороги «Калуга-Орел».
Убедительная просьба к водителям соблюдать установленный скоростной режим, сообщили в ГИБДД по Орловской области.
Сообщение В орловской ГИБДД рассказали о местах расстановки камер появились сначала на РИА 57.