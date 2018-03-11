Американский беспилотник провел разведку у Черноморского побережья России

Стратегический беспилотный летательный аппарат ВВС США RQ-4B в воскресенье совершил очередной многочасовой разведывательный полет вдоль побережья Крыма Краснодарского края , а также линии разграничения в Донбассе, следует из мониторинговых данных западных авиационных ресурсов.

По их информации, американский дальний беспилотник с бортовым номером 05-2024, вылетевший с авиабазы Сигонелла на Сицилии, совершил подлет к российским морским границам на Черном море около 13:30 мск. Затем он несколько часов летал по линии от западной оконечности Крыма вдоль его юго-западного и южного побережья, а также побережья Краснодарского края вплоть до Сочи . Полет выполнялся на высоте 16,1 тыс. метров и скорости около 700 км в час. Временами беспилотник приближался к берегам Крыма и Краснодарского края на расстояние около 40 км, отмечает «Интерфакс»

Перед этим в воскресенье утром аппарат ВВС США в течение около четырех часов проводил очередную разведку вдоль линии разграничения в Донбассе, в ходе которого он несколько раз подлетал на расстояние приблизительно от 40 до 60 км к граничащим с Луганской областью Украины районам Белгородской, Воронежской и Ростовской областей России . Как и в ходе предыдущих полетов в тот момент он находился над Новопсковским районом Луганской области.

С учетом возможностей ведения разведки на глубину американский беспилотник мог наблюдать за всей территорией самопровозглашенных ДНР и ЛНР, а также большой частью территории приграничных областей России.

Этот беспилотник регулярно используется для проведения разведки вблизи территорией ДНР и ЛНР, а также побережья Крыма и Краснодарского края. Только с начала марта он осуществил не менее шести таких полетов.