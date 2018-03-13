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В Ломоносовском районе сгорел дом площадью 300 квадратных метров
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В Ломоносовском районе сгорел дом площадью 300 квадратных метров 

Ivyborg.ru 13 марта 2018
Поздно ночью 12 марта 2018 года в МЧС поступило сообщение о пожаре в Ломоносовском районе, в деревне Пески.
Загорелся жилой дом площадью около 300 квадратных метров. На месте происшествия работали дежурные смены 134 пожарно-спасательной части противопожарной службы Ленинградской области, 33 пожарно-спасательной части города Санкт-Петербург. Всего в тушении пожара было задействовано 9 человек и 3 единицы техники.
Информация о пострадавших не поступала.
Дознание по пожару ведёт отдел надзорной деятельности и профилактической работы Ломоносовского района.
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