В Ломоносовском районе сгорел дом площадью 300 квадратных метров 

Поздно ночью 12 марта 2018 года в МЧС поступило сообщение о пожаре в Ломоносовском районе, в деревне Пески.
Загорелся жилой дом площадью около 300 квадратных метров. На месте происшествия работали дежурные смены 134 пожарно-спасательной части противопожарной службы Ленинградской области, 33 пожарно-спасательной части города Санкт-Петербург. Всего в тушении пожара было задействовано 9 человек и 3 единицы техники.
Информация о пострадавших не поступала.
Дознание по пожару ведёт отдел надзорной деятельности и профилактической работы Ломоносовского района.