В Иркутской области произошёл крупный пожар

В гаражном боксе в иркутском Усть-Куте произошло крупное возгорание. Об этом заявили в пресс-службе МЧС России по региону. «На момент прибытия первого подразделения происходило горение кровли гаражного бокса на площади 1200 квадратных метров с частичным её обрушением, существовала угроза распространения огня на соседние строения», — указывается в заявлении.

В тушении пожара задействовано девять единиц техники и 32 человека личного состава.

Отмечается, что в этом районе отсутствуют пожарные гидранты, поэтому в качестве источника воды используется река Кута, находящаяся в пяти километрах от места происшествия.

Ранее в Тюмени в кафе произошёл пожар площадью 1000 квадратных метров.

В октябре 2017 года URA.RU передавало, что в Тюмени произошло возгорание в перинатальном центре.