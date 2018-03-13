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В Иркутской области произошёл крупный пожар
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В Иркутской области произошёл крупный пожар 

RT на русском 13 марта 2018
Фото: 360tv.ru
В гаражном боксе в иркутском Усть-Куте произошло крупное возгорание. Об этом заявили в пресс-службе МЧС России по региону. «На момент прибытия первого подразделения происходило горение кровли гаражного бокса на площади 1200 квадратных метров с частичным её обрушением, существовала угроза распространения огня на соседние строения», — указывается в заявлении.
В тушении пожара задействовано девять единиц техники и 32 человека личного состава.
Отмечается, что в этом районе отсутствуют пожарные гидранты, поэтому в качестве источника воды используется река Кута, находящаяся в пяти километрах от места происшествия.
Ранее в Тюмени в кафе произошёл пожар площадью 1000 квадратных метров.
В октябре 2017 года URA.RU передавало, что в Тюмени произошло возгорание в перинатальном центре.
RT на русском: последние новости
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