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Мексиканские СМИ запустили хэштэг #Verificado2018 в преддверии будущих выборов
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Мексиканские СМИ запустили хэштэг #Verificado2018 в преддверии будущих выборов 

Вести.Ru 13 марта 2018
Фото: Вести.Ru
В Мексике создан специальный хэштэг #Verificado2018 для отслеживания фейковых новостей в ходе предвыборного процесса. Более 60 СМИ и организаций гражданского общества договорились использовать его, чтобы противостоять появлению фальшивых новостей в интернете и проверять информацию, которая появляется в социальных сетях.
Хэштэг уже работает в Твиттере, инициативу поддержали Google, News Lab, Open Society, Oxfam. С его помощью удалось выявить ряд материалов, в частности, о якобы поддержке Президентом Венесуэлы Николасом Мадуро кандидата левых от сил на выборах в Мексике.
Идея такой системы безопасности возникла после американских выборов 2016 года. Сам хэштэг был запущен группой мексиканских журналистов после сентябрьского землетрясения. Тогда с его помощью удалось установить связь между жертвами и спасателями и отсеивать всю неверную информацию.
Всеобщие выборы в Мексике пройдут 1-го июля, напоминает телеканал «Россия 24». Для страны они особенно важны, поскольку решится не только, кто займет пост президента, но и почти 3 с половиной тысячи мест в конгрессе и правительствах штатов.
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