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На Камчатке задержали посадку рейса из Владивостока из-за снегопада
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На Камчатке задержали посадку рейса из Владивостока из-за снегопада 

ТАСС 15 марта 2018
Фото: Primpress
ТАСС, 15 марта. Рейс из Владивостока в Петропавловск-Камчатский (аэропорт Елизово) был задержан утром в четверг из-за снегопада в принимающем аэропорте. Как рассказали ТАСС в диспетчерской воздушной гавани, взлетную полосу очищали от снега.
"Была произведена очистка полосы от снега, теперь аэропорт принимает рейсы. Владивостокский самолет пока не приземлился", — рассказали в диспетчерской.
Рейс из Владивостока должен был прибыть в Елизово к 08:40 утра по местному времени (23:40 14 марта мск), однако его вылет был задержан. Теперь расчетное время прибытия составляет 13:30 (04:30 мск).
Как сообщил ТАСС дежурный синоптик Камчатгидромета, за ночь в краевом центре выпало 17 мм осадков, а в районе аэропорта Елизово — 6 мм. Согласно прогнозу, снег будет продолжаться в южной части Камчатки в течение всего дня и, возможно, предстоящей ночи.
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