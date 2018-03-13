Один человек спасен при ликвидации пожара в квартире на юго-востоке Москвы

Пожарные спасли одного человека при тушении возгорания, произошедшего в квартире жилого дома в столичном районе Выхино-Жулебино. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Москве.

«В квартире жилого дома по адресу: Ферганский проезд, д. 15/189 происходило загорание личных вещей и мебели на площади около 4 кв. м. В ходе тушения пожара был спасен один человек, он передан бригаде «скорой» помощи для осмотра», — сказал собеседник агентства.

В пресс-службе уточнили, что в настоящее время пожар ликвидирован.