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Один человек спасен при ликвидации пожара в квартире на юго-востоке Москвы
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Один человек спасен при ликвидации пожара в квартире на юго-востоке Москвы 

Агентство «Москва» 13 марта 2018
Пожарные спасли одного человека при тушении возгорания, произошедшего в квартире жилого дома в столичном районе Выхино-Жулебино. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Москве.
«В квартире жилого дома по адресу: Ферганский проезд, д. 15/189 происходило загорание личных вещей и мебели на площади около 4 кв. м. В ходе тушения пожара был спасен один человек, он передан бригаде «скорой» помощи для осмотра», — сказал собеседник агентства.
В пресс-службе уточнили, что в настоящее время пожар ликвидирован.
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