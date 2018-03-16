Истребители МиГ-31 морской авиации ТОФ в ходе ЛТУ перехватили самолёты условного противника и провели дозаправку в воздухе 

Во взаимодействии с наземными радиотехническими средствами они успешно обнаружили и классифицировали цели и выполнили по ним электронные пуски ракет класса «воздух-воздух».
Роль нарушителя выполнили два противолодочных самолёта Ил-38Н, которые имитировали стратегические бомбардировщики условного противника.
По тревоге была поднята пара высотных истребителей-перехватчиков МиГ-31 из состава дежурных сил. Во взаимодействии с наземными радиотехническими средствами они успешно обнаружили и классифицировали цели, а позднее выполнили электронные пуски ракет класса «воздух-воздух».
В ходе учения высотные истребители-перехватчики также отработали перебазирование на аэродром в Чукотском автономном округе и дозаправились в воздухе от самолёта Ил-78.