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Истребители МиГ-31 морской авиации ТОФ в ходе ЛТУ перехватили самолёты условного противника и провели дозаправку в воздухе
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Истребители МиГ-31 морской авиации ТОФ в ходе ЛТУ перехватили самолёты условного противника и провели дозаправку в воздухе 

ТК «Звезда» 10 часов назад
Фото: ТК «Звезда»
Во взаимодействии с наземными радиотехническими средствами они успешно обнаружили и классифицировали цели и выполнили по ним электронные пуски ракет класса «воздух-воздух».
Роль нарушителя выполнили два противолодочных самолёта Ил-38Н, которые имитировали стратегические бомбардировщики условного противника.
По тревоге была поднята пара высотных истребителей-перехватчиков МиГ-31 из состава дежурных сил. Во взаимодействии с наземными радиотехническими средствами они успешно обнаружили и классифицировали цели, а позднее выполнили электронные пуски ракет класса «воздух-воздух».
В ходе учения высотные истребители-перехватчики также отработали перебазирование на аэродром в Чукотском автономном округе и дозаправились в воздухе от самолёта Ил-78.
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