Летевший в Таиланд самолет экстренно сел в Иркутске из-за сердечного приступа у пассажирки

Пхукет ( ИРКУТСК , 12 марта. / ТАСС /. Самолет авиакомпании «Икар», летевший в понедельник по маршруту Чита Таиланд ), совершил экстренную посадку в Иркутске из-за плохого самочувствия одной из пассажирок, сообщил ТАСС представитель аэропорта.

"У находившейся на борту женщины произошел сердечный приступ, в связи с чем экипаж запросил экстренную посадку. Самолет встретили специалисты медсанчасти аэропорта, затем женщину доставили в одну из городских больниц", — сказал представитель аэропорта.