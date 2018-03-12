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Венецию подтопили весенние дожди
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Венецию подтопили весенние дожди 

Мир24 12 марта 2018
Треть исторического центра Венеции оказалась под водой. Причиной стала непогода. Сразу в нескольких регионах уровень достиг почти двух метров, сообщает агентство ANSA.
В частности, было затоплено почти 28% территории города. Вода поднялась накануне до 199 сантиметров.
В свою очередь из-за сильных дождей страдает практически весь центр и север Италии. Паводки наблюдаются в Тоскане, Фриуле и других областях. Подтоплены автострады, некоторые вокзалы. Затруднено движение для поездов.
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