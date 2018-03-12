Мосгортранс: Погибшая в ДТП с автобусом на Киевском шоссе водитель выехала на встречную полосу

Девушка-водитель, погибшая при столкновении с автобусом на Киевском шоссе, выехала на встречную полосу движения. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе ГУП «Мосгортранс».

«Сегодня около 15:30 в районе 21 км Киевского шоссе произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автобуса №420 и легкового автомобиля. По предварительным данным, машина выехала на встречную полосу движения и столкнулась с общественным транспортом», — сказали в пресс-службе.