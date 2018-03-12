Водитель иномарки погибла при столкновении с рейсовым автобусом на Киевском шоссе

На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции Авария с участием иномарки и рейсового автобуса произошла на 21 километре Киевского шоссе в понедельник, 12 марта. — В Троицком и Новомосковском административных округах (ТиНАО) на 21 километре Киевского шоссе по направлению в Московскую область произошло столкновение легкового автомобиля Chevrolet и рейсового автобуса. В результате водитель легковой машины погибла, — сообщил сотрудник правоохранительных органов Он также добавил, что никто из пассажиров автобуса не пострадал. На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции, которые устанавливают причины и обстоятельства аварии, отмечает агентство городских новостей «Москва» ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Водитель протаранил автомобиль ГИБДД на парковке у подмосковного торгового центра