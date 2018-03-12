Ещё
Водитель иномарки погибла при столкновении с рейсовым автобусом на Киевском шоссе
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Водитель иномарки погибла при столкновении с рейсовым автобусом на Киевском шоссе 

Вечерняя Москва 12 марта 2018
Фото: Вечерняя Москва
На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции.
Авария с участием иномарки и рейсового автобуса произошла на 21 километре Киевского шоссе в понедельник, 12 марта.
— В Троицком и Новомосковском административных округах (ТиНАО) на 21 километре Киевского шоссе по направлению в Московскую область произошло столкновение легкового автомобиля Chevrolet и рейсового автобуса. В результате водитель легковой машины погибла, — сообщил сотрудник правоохранительных органов.
Он также добавил, что никто из пассажиров автобуса не пострадал. На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции, которые устанавливают причины и обстоятельства аварии, отмечает агентство городских новостей «Москва».
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Водитель протаранил автомобиль ГИБДД на парковке у подмосковного торгового центра
Вечерняя Москва: последние новости
При крушении легкомоторного самолета в Германии погибли два человека Американский истребитель потерпел крушение у побережья штата Флорида Более 20 тысяч человек эвакуировали в Италии после обнаружения авиабомбы времен войны
 Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Порошенко запускает новую операцию в Донбассе198
«Настоящая мясорубка»: россияне пострадали в Гудаури27
Случилось «что-то страшное»: ЧП на мариупольском заводе9
«Надо завязывать с политикой»: Собчак ответила Поклонской187
ЕС осудил строительство Крымского моста148
Видео
03:04
Британия призвала Россию «уйти и заткнуться»
В мире Армия
03:59
Весны не будет. Пришли феноменальные морозы
Погода Новости Москвы
00:53
Взбесившийся подъемник сбросил туристов
Происшествия
03:10
Семью Фриске лишают имущества
Шоу-бизнес
01:18
«Мужчину придавило между двумя подъемниками»
Происшествия
01:17
В Кремле порассуждали о явке на президентских выборах
Политика Выборы 2018
01:33
В Кремле ответили на обвинения в адрес Путина
Политика
01:52
Ветлицкая неожиданно набросилась на Джигарханяна
Шоу-бизнес
03:17
Полиция Грузии возбудила дело после трагедии в Гудаури
Происшествия
03:10
Рассказали про последний фильм Мордюковой
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение