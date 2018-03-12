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Женщина погибла за рулем иномарки при столкновении с рейсовым автобусом на Киевском шоссе в ТиНАО
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Женщина погибла за рулем иномарки при столкновении с рейсовым автобусом на Киевском шоссе в ТиНАО 

Агентство «Москва» 12 марта 2018
Фото: Москва24
Водитель легкового автомобиля погибла на 21 км Киевского шоссе в результате ДТП с участием рейсового автобуса, сообщил Агентству городских новостей «Москва» источник в правоохранительных органах.
«В ТиНАО на 21 км Киевского шоссе по направлению в Московскую область произошло столкновение легкового автомобиля Chevrolet и рейсового автобуса. В результате водитель легковой машины погибла», — пояснил собеседник агентства.
По его словам, в связи с аварией никто из находившихся в автобусе не пострадал. На месте происшествия в настоящее время работают сотрудники полиции, устанавливаются причины и обстоятельства ДТП.
Агентство «Москва»: последние новости
Мосгортранс: Погибшая в ДТП с автобусом на Киевском шоссе водитель выехала на встречную полосу Сотрудники МЧС ликвидировали пожар площадью 225 кв. м в частном доме в ТиНАО Два человека пострадали в результате столкновения «Москвича» с Volkswagen в Пушкинском районе
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