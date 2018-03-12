Женщина погибла за рулем иномарки при столкновении с рейсовым автобусом на Киевском шоссе в ТиНАО 

Водитель легкового автомобиля погибла на 21 км Киевского шоссе в результате ДТП с участием рейсового автобуса, сообщил Агентству городских новостей «Москва» источник в правоохранительных органах.
«В ТиНАО на 21 км Киевского шоссе по направлению в Московскую область произошло столкновение легкового автомобиля Chevrolet и рейсового автобуса. В результате водитель легковой машины погибла», — пояснил собеседник агентства.
По его словам, в связи с аварией никто из находившихся в автобусе не пострадал. На месте происшествия в настоящее время работают сотрудники полиции, устанавливаются причины и обстоятельства ДТП.