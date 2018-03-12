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В Дагестане очистили реку Ярык-су
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В Дагестане очистили реку Ярык-су 

РИА Новости 12 марта 2018
Фото: РИА Новости
В результате проведенных работ водоохранная зона реки Ярык-су на обоих берегах была очищена от мусора. Всего служба очистки города вывезла более 30 кубических метров отходов производства и потребления.
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