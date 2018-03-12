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Три населенных пункта в горах Дагестана остались без света из-за упавших опор ЛЭП
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Три населенных пункта в горах Дагестана остались без света из-за упавших опор ЛЭП 

«Это Кавказ» 12 марта 2018
В Рутульском районе Дагестана остались без электроснабжения три населенных пункта. Аварийные работы не проводятся из-за непогоды.
Аварийное отключение произошло около 11:30 из-за падения столбов линий электропередачи (ЛЭП), сообщается на сайте ГУ МЧС по Дагестану.
«На месте находится бригада электросетей в составе шести человек и одной единицы техники. В связи с плохими погодными условиями работы в данный момент не проводятся», — отмечается в сообщении.
Ранее стало известно, что из-за схода лавины в Рутульском районе было приостановлено движение по дороге Рутул — Лучек — Джиных (37-й километр). В результате оказалось прервано сообщение в восемью населенными пунктами и двумя погранзаставами.
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