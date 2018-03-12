Три населенных пункта в горах Дагестана остались без света из-за упавших опор ЛЭП

В Рутульском районе Дагестана остались без электроснабжения три населенных пункта. Аварийные работы не проводятся из-за непогоды.

Аварийное отключение произошло около 11:30 из-за падения столбов линий электропередачи (ЛЭП), сообщается на сайте ГУ МЧС по Дагестану.

«На месте находится бригада электросетей в составе шести человек и одной единицы техники. В связи с плохими погодными условиями работы в данный момент не проводятся», — отмечается в сообщении.

Ранее стало известно, что из-за схода лавины в Рутульском районе было приостановлено движение по дороге Рутул — Лучек — Джиных (37-й километр). В результате оказалось прервано сообщение в восемью населенными пунктами и двумя погранзаставами.