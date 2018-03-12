В Гуково произошел пожар в жилом доме: в огне погибла пожилая женщина

Ростовской области произошел пожар, который унес жизнь пожилой женщины. Возгорание случилось вечером 12 марта в четырехквартирном одноэтажном жилом доме, расположенном в городе Гуково на улице Управленческой, 82.

— Тушением горящего здания занимались восемь спасателей и две спецмашины. Пожарным удалось справиться с огнем за тридцать минут, — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области.

Как рассказали очевидцы, на месте происшествия нашли тело погибшей пенсионерки. Еще одна пожилая женщина пострадала, ее забрала бригада скорой помощи.

В середине февраля в Ростове из-за неосторожного обращения с огнем при пожаре погибла женщина и пострадал мужчина.