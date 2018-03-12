Крупный пожар уничтожил дом и надворные постройки в Лысковском районе

Крупный пожар, который произошел в селе Трофимово Лысковского района минувшим вечером, 11 марта, уничтожил жилой дом и надворные постройки. К счастью, обошлось без жертв и пострадавших. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Нижегородской области.

Сообщение о том, что в частном доме произошел пожар, поступило в центр управления в кризисных ситуациях в 18.15. Возгорание было обнаружено слишком поздно, и когда на место вызова прибыли первые подразделения, здание уже горело по всей площади. По предварительной версии, причиной случившегося стал недостаток конструкции и изготовления электрооборудования.

С огнем боролись 13 человек, привлекалось пять единиц техники. Несмотря на все усилия, дом и надворные постройки сгорели полностью. Общая площадь пожара составила 170 квадратных метров.

Напомним, в тот же день во время пожара в Володарском районе погибла пенсионерка.