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В орловской ГИБДД анонсировали расстановку камер
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В орловской ГИБДД анонсировали расстановку камер 

РИА 57 15 марта 2018
Фото: РИА 57
Госавтоинспекция по Орловской области опубликовала данные о расстановке приборов фотофиксации на региональных трассах.
Сегодня, 15 марта, камеры наблюдения «Крис» расположены на следующих участках автодорог:
— 312, 345, 346, 350 км автодороги М-2 «Крым»;
— 44, 62, 64 км автодороги Орел-Тамбов;
— 8, 31 км автодороги Орел-Брянск;
— улицы Паровозная, Половецкая, Раздольная, Наугорское шоссе и Новосильское шоссе Орла;
— 12 км автодороги Орел-Знаменское;
— 16, 28 км автодороги Дросково-Колпны.
В ГИБДД по Орловской области водителям напомнили о внимательности на дорогах и необходимости соблюдать скоростной режим. По прогнозам синоптиков, сегодня на территории региона ожидается снег.
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