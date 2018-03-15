В орловской ГИБДД анонсировали расстановку камер

Сегодня, 15 марта, камеры наблюдения «Крис» расположены на следующих участках автодорог:

— 312, 345, 346, 350 км автодороги М-2 «Крым»;

— 44, 62, 64 км автодороги Орел-Тамбов;

— 8, 31 км автодороги Орел-Брянск;

— улицы Паровозная, Половецкая, Раздольная, Наугорское шоссе и Новосильское шоссе Орла;

— 12 км автодороги Орел-Знаменское;

— 16, 28 км автодороги Дросково-Колпны.

В ГИБДД по Орловской области водителям напомнили о внимательности на дорогах и необходимости соблюдать скоростной режим. По прогнозам синоптиков, сегодня на территории региона ожидается снег.

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