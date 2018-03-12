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Срочно: На востоке Афганистана произошел взрыв, возможны жертвы
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Срочно: На востоке Афганистана произошел взрыв, возможны жертвы 

ИА Синьхуа 12 марта 2018
Асадабад /Афганистан/, 12 марта /Синьхуа/ — В понедельник на востоке Афганистана в районе Саркано в провинции Кунар произошел взрыв, возможны жертвы. Об этом сообщила полиция.
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