Супруги из Каневского района погибли при пожаре в собственном доме

В полицию рано утром 11 марта поступило сообщение о возгорании одного из домов в хуторе Украинка. После локализации пожара сотрудники МЧС в помещении обнаружили тела двух человек. «Установлено, что в доме проживали 49-летний мужчина и его 50-летняя супруга. Соседи заметили возгорание дома, о чем сообщили в пожарную службу. В результате пожара супруги погибли. В качестве возможной версии произошедшего возгорания следствие рассматривает неосторожное обращение с огнем. С целью установления точных причин смерти погибших назначено проведение судебно-медицинских экспертиз», — рассказали в пресс-службе СУ СКР по Краснодарскому краю В настоящее время проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.