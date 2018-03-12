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Супруги из Каневского района погибли при пожаре в собственном доме
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Супруги из Каневского района погибли при пожаре в собственном доме 

АиФ — Юг 12 марта 2018
Фото: АиФ – Юг
В полицию рано утром 11 марта поступило сообщение о возгорании одного из домов в хуторе Украинка. После локализации пожара сотрудники МЧС в помещении обнаружили тела двух человек.
«Установлено, что в доме проживали 49-летний мужчина и его 50-летняя супруга. Соседи заметили возгорание дома, о чем сообщили в пожарную службу. В результате пожара супруги погибли. В качестве возможной версии произошедшего возгорания следствие рассматривает неосторожное обращение с огнем. С целью установления точных причин смерти погибших назначено проведение судебно-медицинских экспертиз», — рассказали в пресс-службе СУ СКР по Краснодарскому краю.
В настоящее время проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.
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