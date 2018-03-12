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Кошельки разные, ямы общие. На Ямале отремонтируют 18 километров местных дорог
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Кошельки разные, ямы общие. На Ямале отремонтируют 18 километров местных дорог 

ИА Север-Пресс 12 марта 2018
Фото: ИА Север-Пресс
Муниципалитеты Ямала планируют отремонтировать дороги на протяжённости свыше 18 километров. Об этом рассказали специалисты окружного департамента транспорта и дорожного хозяйства.
«В 2018 году на софинансирование ремонта автодорог в муниципалитетах выделено 700 миллионов рублей. Планируется, что эти деньги направят на ремонт дорог в Салехарде, Лабытнанги, Губкинском, Ноябрьске и Муравленко», — сообщили в департаменте.
По информации департамента, в планах на 2018 год — ремонт 4,5 км дорог в Салехарде, 3,1 км в Лабытнанги, 3,8 км в Губкинском, 0,8 км в Ноябрьске и 6,5 км в Муравленко.
Напомним, протяжённость сети дорог муниципального значения в автономном округе составляет 1247 км, их содержание и ремонт финансируется из местных бюджетов. При этом округ софинансирует ремонтные работы на автодорожной сети муниципального значения.
Протяжённость сети автомобильных дорог регионального значения — 1271 километр. Ремонт и капитальный ремонт автодорог автономного округа финансируется из средств дорожного фонда и средств, выделяемых по программе «Сотрудничество». В этом году планируется отремонтировать 40 км окружных автодорог, на что предусмотрено финансирование в объёме 1,7 млрд рублей, в том числе средства программы «Сотрудничество» — 915 млн рублей. Планируется сократить протяжённость дорог в плите на 14 км за счёт асфальтирования участка дороги Пуровск — Коротчаево.
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