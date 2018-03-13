В Сызрани на месте пожара в доме на ул. Транспортной найдено два тела

По информации Главного управления МЧС России по Самарской области, пожар на улице Транспортной в Сызрани произошел в понедельник, 12 марта, в 21:18.

Горел частный дом и надворные постройки общей площадью 130 квадратных метров.

На тушение пожара выехали пожарно-спасательные подразделения в количестве 25 человек личного состава и семь единиц техники.

Пожар был локализован в 21:57, и полностью потушен в 22:10.

Как сообщает syzran-small, на месте пожара было обнаружено сначала одно обгоревшее тело, а позже, когда огонь был полностью ликвидирован, найдет второй труп. По предварительным данным погибшие — братья в возрасте 50 и 59 лет. Они жили в бане рядом с домом и злоупотребляли алкоголем.

Причины возникновения возгорания, гибели людей и ущерб от пожара устанавливаются.