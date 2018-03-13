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В Сызрани на месте пожара в доме на ул. Транспортной найдено два тела
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В Сызрани на месте пожара в доме на ул. Транспортной найдено два тела 

АиФ-Самара 13 марта 2018
Фото: АиФ-Самара
По информации Главного управления МЧС России по Самарской области, пожар на улице Транспортной в Сызрани произошел в понедельник, 12 марта, в 21:18.
Горел частный дом и надворные постройки общей площадью 130 квадратных метров.
На тушение пожара выехали пожарно-спасательные подразделения в количестве 25 человек личного состава и семь единиц техники.
Пожар был локализован в 21:57, и полностью потушен в 22:10.
Как сообщает syzran-small, на месте пожара было обнаружено сначала одно обгоревшее тело, а позже, когда огонь был полностью ликвидирован, найдет второй труп. По предварительным данным погибшие — братья в возрасте 50 и 59 лет. Они жили в бане рядом с домом и злоупотребляли алкоголем.
Причины возникновения возгорания, гибели людей и ущерб от пожара устанавливаются.
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