Число погибших при крушении вертолета в Нью‐Йорке выросло до пяти 

Все пассажиры, летевшие на вертолете Eurocopter AS350, погибли. Трое госпитализированных в критическом состоянии скончались в больнице города. Об этом сообщил телеканал Fox News со ссылкой на пресс‐секретаря полиции Нью‐Йорка.
В результате крушения воздушного судна, которое упало в пролив
Ист-Ривер, выжил лишь пилот. Он выбрался из рухнувшего транспортного средства самостоятельно. Его спас проходивший мимо буксир.
Ранее говорилось о двух жертвах трагедии. Они скончались на месте происшествия. Пострадавших доставили в клинику.
Вертолет Eurocopter AS350 выполнял частный рейс и был туристическим. Расследованием причин произошедшего занимается Национальный совет безопасности на транспорте (NTSB) и Федеральное авиационное управление (FAA).