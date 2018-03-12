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Число погибших при крушении вертолета в Нью‐Йорке выросло до пяти
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Число погибших при крушении вертолета в Нью‐Йорке выросло до пяти 

360tv.ru 12 марта 2018
Все пассажиры, летевшие на вертолете Eurocopter AS350, погибли. Трое госпитализированных в критическом состоянии скончались в больнице города. Об этом сообщил телеканал Fox News со ссылкой на пресс‐секретаря полиции Нью‐Йорка.
В результате крушения воздушного судна, которое упало в пролив
Ист-Ривер, выжил лишь пилот. Он выбрался из рухнувшего транспортного средства самостоятельно. Его спас проходивший мимо буксир.
Ранее говорилось о двух жертвах трагедии. Они скончались на месте происшествия. Пострадавших доставили в клинику.
Вертолет Eurocopter AS350 выполнял частный рейс и был туристическим. Расследованием причин произошедшего занимается Национальный совет безопасности на транспорте (NTSB) и Федеральное авиационное управление (FAA).
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