Число погибших при крушении вертолета в Нью‐Йорке выросло до пяти

Все пассажиры, летевшие на вертолете Eurocopter AS350, погибли. Трое госпитализированных в критическом состоянии скончались в больнице города. Об этом сообщил телеканал Fox News со ссылкой на пресс‐секретаря полиции Нью‐Йорка.

В результате крушения воздушного судна, которое упало в пролив

Ист-Ривер, выжил лишь пилот. Он выбрался из рухнувшего транспортного средства самостоятельно. Его спас проходивший мимо буксир.

Ранее говорилось о двух жертвах трагедии. Они скончались на месте происшествия. Пострадавших доставили в клинику.

Вертолет Eurocopter AS350 выполнял частный рейс и был туристическим. Расследованием причин произошедшего занимается Национальный совет безопасности на транспорте (NTSB) и Федеральное авиационное управление (FAA).