Двух человек спасли в ходе пожара в доме на юге Москвы

В доме на Кировоградской улице в столице в ночь на понедельник произошел пожар, в ходе ликвидации возгорания пожарные спасли двух человек, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Москве.

В 01:13 в понедельник в оперативную дежурную службу поступило сообщение о загорании по адресу: улица Кировоградская, 44, корпус 1.

«По прибытии первых пожарно-спасательных подразделений было установлено, что горение происходит на 12 этаже жилого дома. Площадь пожара составила 40 квадратных метров. Принятыми мерами в 02:09 пожар был локализован, и в 02:42 пожар был ликвидирован», — говорится в сообщении.

В ходе проведения разведки и тушения пожара были спасены два человека. Сведений о пострадавших не поступало.