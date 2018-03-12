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Двух человек спасли в ходе пожара в доме на юге Москвы
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Двух человек спасли в ходе пожара в доме на юге Москвы 

РИАМО 12 марта 2018
Фото: РИАМО
В доме на Кировоградской улице в столице в ночь на понедельник произошел пожар, в ходе ликвидации возгорания пожарные спасли двух человек, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Москве.
В 01:13 в понедельник в оперативную дежурную службу поступило сообщение о загорании по адресу: улица Кировоградская, 44, корпус 1.
«По прибытии первых пожарно-спасательных подразделений было установлено, что горение происходит на 12 этаже жилого дома. Площадь пожара составила 40 квадратных метров. Принятыми мерами в 02:09 пожар был локализован, и в 02:42 пожар был ликвидирован», — говорится в сообщении.
В ходе проведения разведки и тушения пожара были спасены два человека. Сведений о пострадавших не поступало.
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