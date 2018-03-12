Пожар в Новосибирске в цехе по производству металлоконструкций ликвидирован

"Ликвидация открытого горения была произведена в 09:57 (05:57 мск), после чего пожарные расчеты оставались на месте для разбора завалов и проливки территории. Полностью пожар был ликвидирован в 14:56 (10:56 мск)", — рассказал Винаков.

Как сообщалось ранее, на вызов было направлено семь единиц пожарной техники. В результате пожара никто не пострадал.