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Пожар в Новосибирске в цехе по производству металлоконструкций ликвидирован
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Пожар в Новосибирске в цехе по производству металлоконструкций ликвидирован 

ТАСС 12 марта 2018
НОВОСИБИРСК, 12 марта. /ТАСС/. Пожар в цехе металлоконструкций, расположенном в районе Объгэс Новосибирска, ликвидирован, сообщил официальный представитель ГУ МЧС по Новосибирской области Павел Винаков.
"Ликвидация открытого горения была произведена в 09:57 (05:57 мск), после чего пожарные расчеты оставались на месте для разбора завалов и проливки территории. Полностью пожар был ликвидирован в 14:56 (10:56 мск)", — рассказал Винаков.
Как сообщалось ранее, на вызов было направлено семь единиц пожарной техники. В результате пожара никто не пострадал.
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