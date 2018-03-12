В мегаполисе задымление от пожара на Шорной не угрожает местным жителям

Задымление от сильного пожара в промышленной зоне Новосибирска не угрожает местному населению. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Новосибирской области.

Кроме того, сообщают в ведомстве, пострадавших нет. Строения, расположенные вблизи охваченных огнем объектов не повредились от огня.

Специалисты взяли пробы воздуха на концентрацию вредных веществ. Оказалось, что она не превышает предельно допустимых значений. Кроме того, не выявили специалисты и химически опасных веществ.

Сейчас пожар тушат 12 пожарных автоцистерн, а также спецтехника. Бесперебойно поставляет воду пожарный поезд. Он привез к месту очага возгорания 60 тонн воды.

Сейчас на месте пожара разбирают конструкции и заливают все водой, чтобы никакие объекты не тлели.

Пожар разгорелся довольно быстро из-за большой горючей загрузки складского помещения, где хранились автопокрышки.

Напоминаем, сегодня рано утром случился крупный пожар на улице Шорной Заельцовского района мегаполиса. Возгорание было довольно сильным, ближайшие улицы оказались сильно задымлены. Столбы дыма были видны со всех окрестностей Новосибирска.