Ещё
В мегаполисе задымление от пожара на Шорной не угрожает местным жителям
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В мегаполисе задымление от пожара на Шорной не угрожает местным жителям 

АиФ-Новосибирск 12 марта 2018
Фото: АиФ-Новосибирск
Задымление от сильного пожара в промышленной зоне Новосибирска не угрожает местному населению. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Новосибирской области.
Кроме того, сообщают в ведомстве, пострадавших нет. Строения, расположенные вблизи охваченных огнем объектов не повредились от огня.
Специалисты взяли пробы воздуха на концентрацию вредных веществ. Оказалось, что она не превышает предельно допустимых значений. Кроме того, не выявили специалисты и химически опасных веществ.
Сейчас пожар тушат 12 пожарных автоцистерн, а также спецтехника. Бесперебойно поставляет воду пожарный поезд. Он привез к месту очага возгорания 60 тонн воды.
Сейчас на месте пожара разбирают конструкции и заливают все водой, чтобы никакие объекты не тлели.
Пожар разгорелся довольно быстро из-за большой горючей загрузки складского помещения, где хранились автопокрышки.
Напоминаем, сегодня рано утром случился крупный пожар на улице Шорной Заельцовского района мегаполиса. Возгорание было довольно сильным, ближайшие улицы оказались сильно задымлены. Столбы дыма были видны со всех окрестностей Новосибирска.
АиФ-Новосибирск: последние новости
В НСО при пожаре погибли двое из-за сигареты, которую не потушили Три новосибирские топливные компании торгуют суррогатом Банк УРАЛСИБ — победитель премии Retail Finance Awards-2017
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Порошенко запускает новую операцию в Донбассе204
«Настоящая мясорубка»: россияне пострадали в Гудаури28
Случилось «что-то страшное»: ЧП на мариупольском заводе10
«Надо завязывать с политикой»: Собчак ответила Поклонской189
ЕС осудил строительство Крымского моста149
Видео
03:04
Британия призвала Россию «уйти и заткнуться»
В мире Армия
03:59
Весны не будет. Пришли феноменальные морозы
Погода Новости Москвы
00:53
Взбесившийся подъемник сбросил туристов
Происшествия
03:10
Семью Фриске лишают имущества
Шоу-бизнес
01:18
«Мужчину придавило между двумя подъемниками»
Происшествия
01:17
В Кремле порассуждали о явке на президентских выборах
Политика Выборы 2018
01:33
В Кремле ответили на обвинения в адрес Путина
Политика
01:52
Ветлицкая неожиданно набросилась на Джигарханяна
Шоу-бизнес
03:17
Полиция Грузии возбудила дело после трагедии в Гудаури
Происшествия
03:10
Рассказали про последний фильм Мордюковой
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение