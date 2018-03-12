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В НСО при пожаре погибли двое из-за сигареты, которую не потушили
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В НСО при пожаре погибли двое из-за сигареты, которую не потушили 

АиФ-Новосибирск 12 марта 2018
Фото: АиФ-Новосибирск
В Новосибирской области произошел сильный пожар, на котором погибло два человека. Инцидент произошел в поселке Коченево из-за того, что жильцы не потушили вовремя сигарету. Об этом сообщает группа «Инцидент Новосибирск».
Пожар случился в районном поселке в минувшую субботу в 7:43 утра, там произошло возгорание частного дома на улице Фабричной.
Пожарные незамедлительно выехали по данному вызову и потушили огонь примерно за 10 мину. Но к сожалению, жителей указанного дома не удалось спасти. Тела двух человек обнаружили после тушения пожара.
В результате возгорания в доме сгорели пол, мебель, а также вещи погибших.
Напоминаем, сегодня в Новосибирске произошел крупный пожар в Заельцовском районе. Дым был виден практически во всех районах города.
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