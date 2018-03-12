В НСО при пожаре погибли двое из-за сигареты, которую не потушили

Новосибирской области произошел сильный пожар, на котором погибло два человека. Инцидент произошел в поселке Коченево из-за того, что жильцы не потушили вовремя сигарету. Об этом сообщает группа «Инцидент Новосибирск».

Пожар случился в районном поселке в минувшую субботу в 7:43 утра, там произошло возгорание частного дома на улице Фабричной.

Пожарные незамедлительно выехали по данному вызову и потушили огонь примерно за 10 мину. Но к сожалению, жителей указанного дома не удалось спасти. Тела двух человек обнаружили после тушения пожара.

В результате возгорания в доме сгорели пол, мебель, а также вещи погибших.