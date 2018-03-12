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Один человек выжил при крушении вертолета в Нью-Йорке
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Жертвами падения вертолета в Нью-Йорке стали не менее двух человек 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости
По меньшей мере два человека погибли в результате инцидента с вертолетом в Нью-Йорке, сообщил в Twitter пресс-секретарь мэра Нью-Йорка Эрик Филлипс.
"По меньшей мере один человек выжил, не менее двух погибли. Водолазы все еще в воде", — написал Филлипс.
Ранее СМИ сообщили, что вертолет, на борту которого, предположительно, находились несколько человек, потерпел крушение в Нью-Йорке. По информации телеканала Fox News, вертолет упал в пролив Ист-Ривер в воскресенье вечером.
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