Один человек выжил при крушении вертолета в Нью-Йорке

Жертвами падения вертолета в Нью-Йорке стали не менее двух человек

По меньшей мере два человека погибли в результате инцидента с вертолетом в Нью-Йорке, сообщил в Twitter пресс-секретарь мэра Нью-Йорка Эрик Филлипс.

"По меньшей мере один человек выжил, не менее двух погибли. Водолазы все еще в воде", — написал Филлипс.

Ранее СМИ сообщили, что вертолет, на борту которого, предположительно, находились несколько человек, потерпел крушение в Нью-Йорке. По информации телеканала Fox News, вертолет упал в пролив Ист-Ривер в воскресенье вечером.