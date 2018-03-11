На борту упавшего турецкого самолета была дочь главы холдинга Başaran

Дочь известного турецкого предпринимателя Хюсейна Башарана и семь ее друзей находились на борту самолета, разбившегося на западе Ирана , передает РИА «Новости»

Уточняется, что частный самолет, принадлежащий турецкой инвестиционной компании Başaran Holding и летевший из Шарджи в Стамбул , пропал с радаров в 17.40 мск.

На его борту находились 11 человек, в том числе трое членов экипажа. Крушение воздушного судна произошло в гористой местности на западе Ирана.

Ранее сообщалось, что причиной крушения турецкого самолета в Иране могло стать возгорание двигателя.