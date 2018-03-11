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На борту упавшего турецкого самолета была дочь главы холдинга Başaran
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На борту упавшего турецкого самолета была дочь главы холдинга Başaran 

Газета.Ru 11 марта 2018
Дочь известного турецкого предпринимателя Хюсейна Башарана и семь ее друзей находились на борту самолета, разбившегося на западе Ирана, передает РИА «Новости».
Уточняется, что частный самолет, принадлежащий турецкой инвестиционной компании Başaran Holding и летевший из Шарджи в Стамбул, пропал с радаров в 17.40 мск.
На его борту находились 11 человек, в том числе трое членов экипажа. Крушение воздушного судна произошло в гористой местности на западе Ирана.
Ранее сообщалось, что причиной крушения турецкого самолета в Иране могло стать возгорание двигателя.
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