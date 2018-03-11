Ребенок пострадал в серьезном ДТП на северо-востоке столицы 

Авария произошла в 11:50 на улице Амурской.
11 марта, на северо-востоке Москвы, автомобиль совершил наезд на препятствие. В результате ДТП пострадал 6-летний ребенок. Об этом сообщил дежурный офицер столичного управления ГИБДД ГУ МВД РФ.
Авария произошла в 11:50 на улице Амурской.
Пострадавшего ребенка с ушибами доставили в медицинское учреждение, отметил собеседник РИАМО.
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