Дожди в Австралии «принесли» в часть районов крокодилов и змей

Наводнение, обрушившееся на австралийский штат Квинсленд, принесло неприятные последствия. Жителей предупредили о возможном нашествии опасных животных из-за «большой воды», сообщает Daily Mail.

Власти заявили, что в северных районах штата из-за сильных ливней может неожиданно появиться множество змей и крокодилов. Причем, уже были прецеденты.

В частности, местные власти пояснили, что из-за воды крокодилы плывут дальше по течению. При этом пресмыкающиеся могут оказаться даже в тех местах, где ранее никогда не были замечены.

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«Крокодилы очень терпеливы и могут оставаться невидимыми под водой в течение четырех часов», — отмечается в предупреждении.

На севере штата уже расставили специальные знаки.

Опасные крокодилы не редкость для Австралии . В конце декабря прошлого года к жителям Мельбурна обнаружили разгуливающего на улице небольшого хищника. Метрового крокодила за хвост удалось поймать прибывшим правохранителям.

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