Ещё
Дожди в Австралии «принесли» в часть районов крокодилов и змей
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Дожди в Австралии «принесли» в часть районов крокодилов и змей 

Мир24 12 марта 2018
Фото: Мир24
Наводнение, обрушившееся на австралийский штат Квинсленд, принесло неприятные последствия. Жителей предупредили о возможном нашествии опасных животных из-за «большой воды», сообщает Daily Mail.
Власти заявили, что в северных районах штата из-за сильных ливней может неожиданно появиться множество змей и крокодилов. Причем, уже были прецеденты.
В частности, местные власти пояснили, что из-за воды крокодилы плывут дальше по течению. При этом пресмыкающиеся могут оказаться даже в тех местах, где ранее никогда не были замечены.
Животные ужасы
Самые жуткие нападения зверей
«Крокодилы очень терпеливы и могут оставаться невидимыми под водой в течение четырех часов», — отмечается в предупреждении.
На севере штата уже расставили специальные знаки.
Опасные крокодилы не редкость для Австралии. В конце декабря прошлого года к жителям Мельбурна обнаружили разгуливающего на улице небольшого хищника. Метрового крокодила за хвост удалось поймать прибывшим правохранителям.
ПОЗНАЙ ДЗЕН С НАМИПОДПИШИСЬ НА НАС В TELEGRAM
Мир24: последние новости
Снежная буря отменила в США более трех тысяч авиарейсов Взрыв газа в Петербурге: спасатели эвакуировали более 20 жильцов Автобус со студентами упал в обрыв в Эфиопии: около 40 жертв
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Порошенко запускает новую операцию в Донбассе198
«Настоящая мясорубка»: россияне пострадали в Гудаури27
Случилось «что-то страшное»: ЧП на мариупольском заводе9
«Надо завязывать с политикой»: Собчак ответила Поклонской187
ЕС осудил строительство Крымского моста148
Видео
03:04
Британия призвала Россию «уйти и заткнуться»
В мире Армия
03:59
Весны не будет. Пришли феноменальные морозы
Погода Новости Москвы
00:53
Взбесившийся подъемник сбросил туристов
Происшествия
03:10
Семью Фриске лишают имущества
Шоу-бизнес
01:18
«Мужчину придавило между двумя подъемниками»
Происшествия
01:17
В Кремле порассуждали о явке на президентских выборах
Политика Выборы 2018
01:33
В Кремле ответили на обвинения в адрес Путина
Политика
01:52
Ветлицкая неожиданно набросилась на Джигарханяна
Шоу-бизнес
03:17
Полиция Грузии возбудила дело после трагедии в Гудаури
Происшествия
03:10
Рассказали про последний фильм Мордюковой
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение