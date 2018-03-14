Реорганизацию территории и новое строительство запланировали на юге Москвы 

В районе Орехово-Борисово Южное Москвы запланировали реорганизацию территории, рассматриваемый участок ограничен улицами Воронежской, Ясеневой, Генерала Белова и Каширским шоссе, соответствующий проект планировки территории прошел публичные слушания, говорится в сообщении пресс-службы Москомархитектуры. «Часть существующей застройки будет сохранена, а расположенные там объекты, в том числе объекты розничной торговли и общественного питания будут реконструированы. Также планируется новое строительство недвижимости офисного, общественно-делового и жилого назначения с необходимой социальной инфраструктурой», — сказала председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская. По ее словам, на данной территории планируется разместить центр социального обслуживания, многофункциональный центр, административное здание, поликлинику и жилые дома. Площадь проектирования составляет более 23 гектаров. Территория расположена в пешеходной доступности от станции метро «Домодедовская» и остановок наземного транспорта. Для парковки и хранения автомобилей предусмотрено строительство трех гаражей вместимостью 1,9 тысячи машино-мест.. В районе Орехово-Борисово Южное запланирована реорганизация территории. На участке, ограниченной улицами Воронежской, Ясеневой, Генерала Белова и Каширским шоссе, будут реконструированы объекты розничной торговли и общественного питания. Планируется строительство недвижимости офисного и жилого назначения. «На данной территории разместят центр социального обслуживания, многофункциональный центр, административное здание, поликлинику и жилые дома», — пояснила председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская. Для парковки и хранения автомобилей предусмотрено строительство трех гаражей.. На территории юга Москвы планируются реорганизация и новое строительство. В районе Орехово-Борисово Южное запланирована реорганизация территории. Рассматриваемый участок ограничен улицами Воронежской, Ясеневой, Генерала Белова и Каширским шоссе. Соответствующий проект планировки территории прошел публичные слушания. По словам председателя Москомархитектуры Юлианы Княжевской часть существующей застройки будет сохранена, а расположенные там объекты, в том числе объекты розничной торговли и общественного питания будут реконструированы. Так же планируется новое строительство недвижимости офисного, общественно-делового и жилого назначения с необходимой социальной инфраструктурой. «Реорганизация промзон — важное направление в создании комфортной городской среды. Работа по реновации существующих промзон ведется по поручению мэра Москвы Сергея Собянина. На данной территории планируется разместить центр социального обслуживания, многофункциональный центр, административное здание, поликлинику и жилые дома», — пояснила Юлиана Княжевская. Для парковки и хранения автомобилей предусмотрено строительство трех гаражей вместимостью 1900 машино-мест. «Для обеспечения проектируемой жилой застройки местами в школах запланировано строительство учебного корпуса на 500 мест на территории Гимназии № 1636 „НИКА“ по адресу: ул. Елецкая, вл. 12, к. 3. Кроме того, будет проведен капитальный ремонт и реконструкция здания школы № 600 на Хавской улице и здания дошкольного отделения образовательного учреждения № 1636 „Ника“ на улице Генерала Белова», — уточнила глава Москомархитектуры Юлиана Княжевская. Реализация проекта предусматривает комплекс мероприятий по благоустройству и озеленению территории. ?. Учебный корпус на 500 мест могут построить на территории гимназии №1636 «НИКА» на ул. Елецкая. Учебный корпус на 500 мест планируется построить на территории гимназии №1636 «НИКА» на ул. Елецкая, сообщили в пресс-службе председателя Москомархитектуры Юлианы Княжевской. «В районе Орехово-Борисово Южное запланирована реорганизация территории. Рассматриваемый участок ограничен ул. Воронежская, Ясеневая, Генерала Белова и Каширским шоссе. Площадь проектирования составляет более 23 га. Для парковки и хранения автомобилей предусмотрено строительство трех гаражей вместимостью 1,9 тыс. машиномест», — говорится в сообщении. По словам Ю. Княжевской, которые приводит в сообщении пресс-служба, часть существующей застройки будет сохранена, а расположенные там объекты, в том числе объекты розничной торговли и общественного питания, будут реконструированы. Также планируется новое строительство недвижимости офисного, общественно-делового и жилого назначения с необходимой социальной инфраструктурой. «Для обеспечения проектируемой жилой застройки местами в школах запланировано строительство учебного корпуса на 500 мест на территории гимназии №1636 „НИКА“ по адресу: ул. Елецкая, вл. 12, корп. 3. Кроме того, будет проведен капитальный ремонт и реконструкция здания школы №600 на ул. Хавская и здания дошкольного отделения образовательного учреждения №1636 „Ника“ на ул. Генерала Белова» — пояснила Ю. Княжевская. Ю. Княжевская добавила, что реорганизация промзон — важное направление в создании комфортной городской среды. На данной территории планируется разместить центр социального обслуживания, многофункциональный центр, административное здание, поликлинику и жилые дома. «Реализация проекта предусматривает комплекс мероприятий по благоустройству и озеленению территории», — заключили в пресс-службе.. Южный округ реорганизуют и застроят новыми объектами. В районе Орехово-Борисово Южное планируется реорганизация относящихся к нему территорий. Соответствующий проект был согласован на публичных слушаниях. По информации пресс-службы Комитета по архитектуре и градостроительству Москвы, земельный участок, предназначенный для реорганизации, ограничивается улицами Воронежской, Ясеневой, Генерала Белова и Каширским шоссе. Здесь, со слов председателя ведомства Юлианы Княжевской, часть застроенного сектора сохранится, а часть (точки розничной торговли и общественного питания) будет реконструирована. Кроме того, на обозначенной площади планируется возвести жилую и офисную недвижимость, снабженную всей необходимой для ее пользователей социальной инфраструктурой. — На данной территории планируется разместить центр социального обслуживания, многофункциональный центр, административное здание, поликлинику и жилые дома, — прокомментировала Юлиана Княжевская предстоящие работы. Площадь проектируемой территории составляет 23 гектара. Рядом с участком расположена станция метро «Домодедовская» и остановки наземного общественного транспорта.. У станции метро «Домодедовская» построят жилье и социальные объекты. Жилые дома, поликлиника, центр социального обслуживания, многофункциональный центр и административное здание появятся в результате реорганизации территории на юге столицы, сообщила председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская. «Участок находится в районе Орехово-Борисово Южное. Он ограничен улицами Воронежская, Ясеневая, Генерала Белова и Каширским шоссе. Проект планировки территории прошел публичные слушания», — сказала Ю. По ее словам, часть существующей застройки будет сохранена, а расположенные там объекты, в том числе розничной торговли и общественного питания, реконструируют. Кроме того, планируется построить три гаража на 1,9 тыс. машин. Как уточнили в Москомархитектуре, площадь проектирования превышает 23 га. Территория расположена около станции метро «Домодедовская» Замоскворецкой линии и остановок наземного транспорта.
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