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В Новокузнецке при пожаре в частном доме погибла 50-летняя женщина
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В Новокузнецке при пожаре в частном доме погибла 50-летняя женщина 

АиФ Кузбасс 12 марта 2018
Фото: АиФ Кузбасс
В Новокузнецке произошел пожар в частном доме, погибла женщина.
По сообщению пресс-службы ГУ МЧС РФ по Кемеровской области, сообщение о возгорании поступило в 14:39 часов 10 марта. Загорелся жилой дом на улице Ново-Горбуново. На место выехали 12 человек и 3 единицы спецехники. Пожар был локализован в 14:49 часов и полностью ликвидирован в 14:51 часов.
После тушения пожара специалисты нашли в доме тело 50-летней женщины, хозяйки жилья. Предварительно, причиной возгорания стало нарушение правил эксплуатации печного оборудования.
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