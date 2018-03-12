В Новокузнецке при пожаре в частном доме погибла 50-летняя женщина 

В Новокузнецке произошел пожар в частном доме, погибла женщина.
По сообщению пресс-службы ГУ МЧС РФ по Кемеровской области, сообщение о возгорании поступило в 14:39 часов 10 марта. Загорелся жилой дом на улице Ново-Горбуново. На место выехали 12 человек и 3 единицы спецехники. Пожар был локализован в 14:49 часов и полностью ликвидирован в 14:51 часов.
После тушения пожара специалисты нашли в доме тело 50-летней женщины, хозяйки жилья. Предварительно, причиной возгорания стало нарушение правил эксплуатации печного оборудования.