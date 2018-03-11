У берегов Камчатки произошло землетрясение магнитудой 4,9

Там отметили, что энергетический класс землетрясения составил 11,2.

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