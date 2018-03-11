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Землетрясение магнитудой 5,9 произошло к северу от острова Ассеншен
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Землетрясение магнитудой 5,9 произошло к северу от острова Ассеншен 

ИА Синьхуа 11 марта 2018
Нью-Йорк, 10 марта /Синьхуа/ — Землетрясение магнитудой 5,9  произошло в субботу к северу от острова Ассеншен. Об этом сообщила
Геологическая служба США. —0—
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